Приметы на 22 августа: что нельзя делать на Лаврентия

Приметы на 22 августа: что нельзя делать на Лаврентия
Фото: www.unsplash.com
В эту дату действуют строгие ограничения

22 августа в народном календаре – день Лаврентия, который считался покровителем воды и предвестником осенних холодов. В этот день наши предки обращали внимание на погоду и особые приметы, связанные с водой и здоровьем.

Считалось, что в эту дату нельзя купаться в реках и прудах, так как вода начинает остывать, и это может привести к болезням. Считается, что в этот день вода становится "студеной", и после Лаврентия купание может навредить здоровью.

Также в эту дату наблюдали за погодой: если поутру на траве выпал обильный иней, значит, зимний период придет рано и будет суровым. Если же день выдавался теплым и солнечным, это предвещало мягкую и позднюю осень.

На Лаврентия старались избегать тяжелой физической работы, чтобы не навлечь на себя болезни. Лучше всего посвятить денек уходу за домом и подготовке к осени, например, заготовкам или уборке урожая.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Запад отказал Зеленскому в критически важной просьбе

Политик умолял союзников пойти ему навстречу

В НАТО крупно подставили Украину с поставками вооружения

До сих пор Киев не получил то, на что надеется с июля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей