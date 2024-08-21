Приметы на 22 августа: что нельзя делать на Лаврентия

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22 августа в народном календаре – день Лаврентия, который считался покровителем воды и предвестником осенних холодов. В этот день наши предки обращали внимание на погоду и особые приметы, связанные с водой и здоровьем.
Считалось, что в эту дату нельзя купаться в реках и прудах, так как вода начинает остывать, и это может привести к болезням. Считается, что в этот день вода становится "студеной", и после Лаврентия купание может навредить здоровью.
Также в эту дату наблюдали за погодой: если поутру на траве выпал обильный иней, значит, зимний период придет рано и будет суровым. Если же день выдавался теплым и солнечным, это предвещало мягкую и позднюю осень.
На Лаврентия старались избегать тяжелой физической работы, чтобы не навлечь на себя болезни. Лучше всего посвятить денек уходу за домом и подготовке к осени, например, заготовкам или уборке урожая.
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