Глоба посоветовала одному знаку зодиака готовиться к большой любви в мае

В личной жизни его ждет большой успех

Один представитель зодиакального круга сможет найти любовь всей своей жизни в мае. Им является Козерог, рассказала астролог Тамара Глоба в своем новом прогнозе. Она утверждает, что рожденных под этой звездой может настигнуть большое и светлое чувство, если человек одинок.

Последний весенний месяц преподнесет большое количество положительных эмоций и страсти – ждать осталось совсем недолго. Завязанные в мае отношения могут оказать невероятно крепкими и перерасти в нечто большее, чем простая интрижка, сообщает женский журнал "Клео.ру". Не исключено, что это способно даже привести к созданию семьи.

В мае Козерогам лучше посвятить себя отдыху. Любое путешествие окажется удачным, поэтому не бойтесь даже спонтанных поездок. Чем легче будете себя ощущать в процессе, тем больше шансов будет найти свою любовь.

Работа и творческая сфера для Козерогов тоже окажутся удачными. Звезды обещают успешное деловое сотрудничество или перспективные предложения. Конец месяца, правда, лучше провести более спокойно и без каких-то подвигов.