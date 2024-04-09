Володина озвучила катастрофические последствия затмения для России

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В минувший понедельник произошло полное солнечное затмение – событие было хорошо видно жителям западного полушария. В следующий раз подобное ожидается только через 20 лет. Это также является важным астрологическим явлением, которое предвещает важные происшествия во всем мире. Какие последствия оно будет иметь для России – рассказала Василиса Володина.
Астролог утверждает, что затмения проявляют себя не сразу, а лишь спустя какое-то время. Обычно оно занимает меньше года, но в некоторых случаях и больше. К примеру, произошедшее в Орске наводнение связано с затмениями октября прошлого года.
В этом же году случившееся не будет иметь сильного влияния на Россию, поскольку на территории страны его не было видно. Тем не менее, в некоторых зонах это несет тревожное предзнаменование.
Для Омска это сулит сложности через несколько недель, которые будут связаны с общественной, культурной жизнью, образованием, религией и коммунальным хозяйством.
"К счастью, именно Омск может избежать больших проблем, или… верно освещать эти события для страны", - говорит Володина.
В Ижевске возможны какие-то преступные и резонансные события. Также могут оказаться хрупкими мосты и здания. Все реализует себя с конца мая и по декабрь. Также в зоне опасности окажутся все города между 50 и 57 градусами восточной долготы.
Астролог посоветовала в такой период больше заботиться о своих близких, беречь себя и не начинать дел, которые требуют большого ресурса, передает женский журнал "Клео.ру".
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова