Как действуют различные знаки зодиака в стрессовых ситуациях

Лучше всех с проблемами справляются Тельцы и Скорпионы

До 8 апреля будет продолжаться коридор затмений – событие является знаковым для всех представителей зодиакального круга, поскольку может оказать существенное влияние на их жизнь. Довольно часто в этот период происходят и стрессовые ситуации. "Утро.ру" рассказывает, как в них обычно ведут себя различные знаки зодиака.

Лучше всех стресс переносят Тельцы. Они начинают следовать уже проверенной схеме и не прекращают свою деятельность, только чувствуют себя менее спокойными, чем обычно.

Весы предпочитают пустить все на самотек и ждать, пока ситуация сама себя не решит. Трепать лишний раз свои нервы они не любят.

Представители знака Дева начинают аккумулировать собственные силы по максимуму и решают появившиеся проблемы в крайне нестабильном эмоциональном состоянии. Больше всего им не нравится, когда происходящее выходит из-под их контроля.

Стрельцы и Близнецы предпочитают бороться со стрессом с помощью позитивных эмоций. Они могут пойти в ресторан, купить себе что-то или попросту уехать в дальнее путешествие, никого не предупредив.

Козероги, как правило, предпочитают сбрасывать свое напряжение на других. Люди, рожденные под этим созвездием, накажут провинившихся, а после начнут решать проблему.

Скорпионы относятся к стрессам как к вызовам – редкие ситуации могут выбить их из привычной колеи. Раки в первую очередь начинают заботиться о себе и отводят свободное время, чтобы прожить навалившиеся на них эмоции.

Овны начинают мгновенно решать проблемы, поскольку у них появляется больше сил и мотивации в стрессовой ситуации. Представители знака Рыбы, напротив, предпочитают отлежаться и успокоиться, а не активничать.

Львы, как правило, приукрашивают стрессовую ситуацию и начинают много драматизировать, а Водолеи используют проверенные способы, чтобы успокоить свою нервную систему.