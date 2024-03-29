Названы самые интеллектуальные знаки зодиака

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Созвездие, под которым рожден человек, оказывает влияние на всю его судьбу, характер и даже умственные способности. Звезды утверждают, что некоторые знаки зодиака отличаются особым интеллектом и начитанностью.
Близнецы очень любят познавать все новое, в их доме можно встретить самую разнообразную литературу. Как только у представителя этого зодиакального круга просыпается любопытство, он способен очень быстро освоить новую сферу деятельности.
Стрельцы справедливо считаются двигателями прогресса. Представители этого зодиакального круга всегда стремятся к самосовершенствованию и изменению реальности. Желание сделать все лучше, чем было, заставляет Стрельцов беспрерывно обучаться.
Водолеи относятся к самым начитанным знакам зодиака. Представители этого зодиакального круга постоянно коротают время в обнимку с книгой. Со страниц литературных произведений, а также научных статей они набираются опыта и знаний. Нередко таких людей называют ходячими энциклопедиями.
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