У отца Филиппа Киркорова была дочь, которая умерла почти сразу после рождения

Жуткие подробности поразили публику

Оказалось, что семья поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова пережила очень много трагедий. Выяснилось, что в жизни артиста была боль, о которой он никогда публично не говорил.

Его ныне покойный отец, Бедрос Киркоров, однажды поделился страшной историей в эфире одного из ток-шоу. Он рассказал, что в 2002 году у него от второго брака с преподавателем Людмилой Смирновой родилась дочь. Но девочка прожила всего семь дней.

Артист тогда рассказывал, что ребенок появился на свет на седьмом месяце беременности, и врачи не смогли ее спасти. Он говорил, что причиной стала инфекция, а медики якобы упустили момент – не смогли вовремя среагировать, и малышка скончалась.

Для многих поклонников Киркорова это стало настоящим потрясением. Оказалось, что у артиста могла быть младшая сестра, которой сегодня исполнилось бы 23 года. Но ее жизнь оборвалась, едва начавшись.

Недавно не стало самой Людмилы Смирновой – она умерла в декабре 2024 года. Спустя несколько месяцев, в марте 2025-го, ушел и Бедрос Киркоров.