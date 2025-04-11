Киркоров после разговора с Петросяном бросил курить

Артист поделился необычной историей

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал, что смог отказаться от курения после короткого, но значимого разговора с Евгением Петросяном. Как отметил артист, именно этот диалог стал для него решающим. Разговор состоялся на похоронах его любимого отца, Бедроса Киркорова, где пожилой юморист задал ему прямой вопрос о вредной привычке.

Певец признался, что тогда не стал скрывать – курит. В ответ комик с теплотой и настойчивостью посоветовал оставить сигареты. Этот момент оказался для артиста по-настоящему важным.

Именитый исполнитель подчеркнул, что популярный комик долгие годы был другом их семьи, и его слова он воспринял всерьез. Именно после этой встречи певец окончательно решил попрощаться с вредной привычкой, которая была у него долгое время.