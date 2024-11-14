Соловьев объяснил отказ увольнять ведущего после резкой шутки

Его сотрудник оскорбил чувства верующих

Известный блогер Стас "Ай, как просто" неудачно пошутил в эфире "Соловьев Live" про убийство цесаревича Алексея. Он заявил, что "большевики вылечили его от болезни свинцом". В результате разразился грандиозный скандал.

Представители религиозных общественных движений написали на него донос из-за оскорбления чувств верующих и потребовали вышвырнуть его с работы. В РПЦ заявили, что высказывание блогера говорит о его "моральной ущербности", поскольку в нормальном российском обществе нет людей, которые могли радоваться подобным событиям, однако в "семье не без урода". Стас, в свою очередь, дважды извинился за неосторожную шутку, пообещав в следующий раз делать акцент только на "пендосах и прочих сатанистах".

Владимир Соловьев также отказался увольнять ведущего после скандала. Он выразил мнение, что у Васильева отсутствует чувство такта и сострадания, однако убирать его журналист не планирует, поскольку в шоу "нет цензуры".

"Мне просто по-человечески обидно. Для меня момент со Стасом, если угодно, человеческого разочарования. [...] Я вообще никого не из какого эфира не убираю", – заявил он.

Также, по его словам, кадровые вопросы находятся вне его ведения, поскольку по сути каналом управляет другой человек. Однако ранее Соловьев публично уволил политолога Евгения Сатановского после оскорбления Марии Захаровой, а недавно вышвырнул с работы журналистку за слова о Курской области.