Мишель Обама впервые ответила на слухи о разводе с мужем

Экс-первая леди расставила все точки над i

Больше полугода в США ходят слухи о скором разводе бывшего американского лидера Барака Обамы с супругой. Сплетники утверждают, что политик завел роман на стороне, и его любовницей стала близкая подруга Мишель актриса Дженнифер Энистон.

Звезда "Друзей", впрочем, все домыслы отвергает. Она утверждает, что теория заговора о ее отношениях с бывшим главой США является дикой и невероятной, а ее сердце до сих пор свободно. Семейство Обамы не комментировало новости в желтой прессе до недавнего времени.

Мишель прервала молчание о вероятном разводе с мужем во время недавнего интервью. Она напомнила, что сплетни особенно усилились после того, как ее не застали на церемонии инаугурации Трампа, хотя ее супруг на ней присутствовал.

"Пропустить инаугурацию Трампа было моим личным решением, не связанным с разногласиями с мужем. Люди даже не могут себе представить, что я делаю выбор сама. Им приходится предполагать, что мы с мужем разводимся, если я делаю что-то по-своему!" – заявила она.

Также, по словам бывшей первой леди, она не смогла посетить съезд Демократической партии, поскольку незадолго до этого похоронила мать.