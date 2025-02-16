Актриса Энистон покинула Голливуд после слухов о романе с Бараком Обамой

Актриса Энистон покинула Голливуд после слухов о романе с Бараком Обамой
Дженнифер Энистон. Фото: HHSgov / wikimedia.org
Знаменитость решила скрыться на собственной ферме

После бушевавших в Лос-Анджелесе пожаров и слухов о романе с бывшим президентом США Бараком Обамой актриса Дженнифер Энистон приняла решение уехать из Голливуда подальше. Знаменитость перебралась на свою ферму в Монтесито, которую купила у Опры Уинфри за 24 млн долларов.

Источники утверждают, что сплетни о ее романе с Обамой нанесли по ней большой удар. Она вспомнила о ситуации с Бредом Питтом и Анджелиной Джоли, когда стало известно об адюльтере ее супруга. И звезда "Друзей"  не хотела, чтобы все повторялось, но терперь ее выставляли злодейкой.

Энистон отвергает все слухи о связи с женатым экс-президентом США и просит свое окружение не давать никаких комментариев. Поговаривают, что сейчас артистка действительно свободна и уже давно задумывается об отношениях.

"Она надеется, что новый старт поможет ей снова найти любовь. У нее так давно не было отношений, что она действительно скучает по этому общению", – говорят знакомые.

По их словам, сейчас свою любовь знаменитость отдает питомцам и друзьям, с которыми проводит много времени. Но ее сердце по-прежнему свободно.

Источник: RadarOnline

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