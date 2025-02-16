Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
После бушевавших в Лос-Анджелесе пожаров и слухов о романе с бывшим президентом США Бараком Обамой актриса Дженнифер Энистон приняла решение уехать из Голливуда подальше. Знаменитость перебралась на свою ферму в Монтесито, которую купила у Опры Уинфри за 24 млн долларов.
Источники утверждают, что сплетни о ее романе с Обамой нанесли по ней большой удар. Она вспомнила о ситуации с Бредом Питтом и Анджелиной Джоли, когда стало известно об адюльтере ее супруга. И звезда "Друзей" не хотела, чтобы все повторялось, но терперь ее выставляли злодейкой.
Энистон отвергает все слухи о связи с женатым экс-президентом США и просит свое окружение не давать никаких комментариев. Поговаривают, что сейчас артистка действительно свободна и уже давно задумывается об отношениях.
"Она надеется, что новый старт поможет ей снова найти любовь. У нее так давно не было отношений, что она действительно скучает по этому общению", – говорят знакомые.
По их словам, сейчас свою любовь знаменитость отдает питомцам и друзьям, с которыми проводит много времени. Но ее сердце по-прежнему свободно.
Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"
В Пекине хотят поспособствовать мирному решению вопроса