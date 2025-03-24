Царствие небесное: могила Киркорова утонула в цветах сразу после похорон

26 марта исполнится 9 дней со дня смерти Бедроса Киркорова. Накануне скорбной даты корреспондент "Утро.ру" побывал на могиле певца на Троекуровском кладбище столицы.

Этот элитный некрополь был организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронят артистов, художников, спортсменов, политиков. Тут нашли место последнего упокоения актеры Александр Лазарев и Вера Глаголева, певцы Борис Моисеев, Юлия Началова и Юрий Шатунов, модельер Валентин Юдашкин.

Рядом с Юдашкиным, на 21-м участке престижного Троекуровского кладбища, и был похоронен Бедрос Киркоров. По соседству – могилы певца Вячеслава Добрынина, актера Бориса Клюева и даже Александра Стефановича – бывшего мужа Аллы Пугачевой.

Но найти могилу отца Филиппа Киркорова, который тоже был супругом Примадонны, не так просто – она буквально утонула сразу после похорон. Утонула в море букетов, корзин и венков. Их несли артисты, политики и простые люди. А благодарный сын заказал для Бедроса Киркорова целую машину цветов. Уже не было места на могильном холме, он скрывался под охапками роз, а распорядители церемонии все несли и несли их...

Бедроса ценили, уважали, любили. И такое количество цветов он заслужил не только своим талантом, но и всей жизнью. Царствие небесное и вечная память новопреставленному рабу Божьему...