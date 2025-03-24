Царствие небесное: могила Киркорова утонула в цветах сразу после похорон

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Этот элитный некрополь был организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронят артистов, художников, спортсменов, политиков. Тут нашли место последнего упокоения актеры Александр Лазарев и Вера Глаголева, певцы Борис Моисеев, Юлия Началова и Юрий Шатунов, модельер Валентин Юдашкин.
Рядом с Юдашкиным, на 21-м участке престижного Троекуровского кладбища, и был похоронен Бедрос Киркоров. По соседству – могилы певца Вячеслава Добрынина, актера Бориса Клюева и даже Александра Стефановича – бывшего мужа Аллы Пугачевой.
Но найти могилу отца Филиппа Киркорова, который тоже был супругом Примадонны, не так просто – она буквально утонула сразу после похорон. Утонула в море букетов, корзин и венков. Их несли артисты, политики и простые люди. А благодарный сын заказал для Бедроса Киркорова целую машину цветов. Уже не было места на могильном холме, он скрывался под охапками роз, а распорядители церемонии все несли и несли их...
Бедроса ценили, уважали, любили. И такое количество цветов он заслужил не только своим талантом, но и всей жизнью. Царствие небесное и вечная память новопреставленному рабу Божьему...
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