Тарасова назвала переезд в США в 1990-е одним из лучших решений в жизни

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Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что переезд на американские земли в 1990-е годы стал для нее судьбоносным и, без преувеличения, одним из самых удачных решений в жизни.
Звезда объяснила, что именно благодаря работе за океаном у нее появились сразу три олимпийских чемпиона. По ее словам, условия, которые ей обеспечили в США, были почти идеальными: никто не ставил требований, предоставили жилье и лед – и все это бесплатно. Она назвала это уникальной возможностью, которой не могла не воспользоваться.
Тренер подчеркнула, что никаких средств из России на ту поездку и жизнь в США она не получала – все происходило за счет принимающей стороны. Именно в тот период, по словам знаменитости, она смогла сосредоточиться исключительно на работе и раскрыть потенциал своих учеников по максимуму.
К слову, ранее Тарасова поставила на место обидевшую ее молодую фигуристку.
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