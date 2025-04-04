Тарасова назвала переезд в США в 1990-е одним из лучших решений в жизни

Звездный тренер была откровенной

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что переезд на американские земли в 1990-е годы стал для нее судьбоносным и, без преувеличения, одним из самых удачных решений в жизни.

Звезда объяснила, что именно благодаря работе за океаном у нее появились сразу три олимпийских чемпиона. По ее словам, условия, которые ей обеспечили в США, были почти идеальными: никто не ставил требований, предоставили жилье и лед – и все это бесплатно. Она назвала это уникальной возможностью, которой не могла не воспользоваться.

Тренер подчеркнула, что никаких средств из России на ту поездку и жизнь в США она не получала – все происходило за счет принимающей стороны. Именно в тот период, по словам знаменитости, она смогла сосредоточиться исключительно на работе и раскрыть потенциал своих учеников по максимуму.

К слову, ранее Тарасова поставила на место обидевшую ее молодую фигуристку.