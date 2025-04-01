Лебедев назвал главный позор и проклятье России

Лебедев назвал главный позор и проклятье России
Артемий Лебедев. Кадр видео "ВКонтакте"
Блогер резко высказался об отечественном автопроме

Блогер Артемий Лебедев, известный своими хлесткими и провокационными заявлениями, рассказал, что считает одним из главных позоров и проклятий России. Он возмутился тем, что отечественный автопром до сих пор не смог разработать никакой узнаваемой марки авто.

Дизайнер отметил, что наличие собственных премиальных автомобилей Aurus в стране – это прекрасно. Только внешний вид машины, по его мнению, оставляет желать лучшего, ведь среди других она ничем не выделяется и предлагает покупателю какой-то уникальный опыт.

"Считаю одновременно, что это и наш позор и наше вообще проклятье, что мы не в состоянии сделать машину со своим отдельным узнаваемым лицом", – сказал он.

По словам Лебедева, российские специалисты не в состоянии сделать уникальный автомобиль, а дизайн Aurus по сути был украден у английских Rolls-Royce.

Источник: соцсети

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