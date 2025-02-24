"Нельзя растворяться в беде": Симоньян прервала молчание о Кеосаяне

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Спустя полтора месяца молчания Маргарита Симоньян сделала заявление о своем супруге Тигране Кеосаяне, который с декабря находится в состоянии комы. Журналистка опубликовала в соцсетях пост, посвященный Дню защитника Отечества.
Она поздравила мужчин, которые сейчас находятся на передовой, и пожелала им победы. По ее словам, в самые тяжелые минуты болезни своего мужа ее спасала мысль, что не одна находится в сложной ситуации – близкие военных тоже надеются и ждут увидеть своих родных в здравии.
"Нельзя сваливаться и растворяться в своей беде хотя бы потому, что это слишком легко и слишком эгоистично – не у меня ведь одной беда, все ждут, и я должна стиснуть зубы и ждать", – написала Симоньян.
О состоянии Кеосаяна новых подробностей нет. По последней информации, режиссер продолжает находиться в состоянии комы из-за проблем с сердцем. Врачи отмечают, что ситуация, в которой оказался супруг Симоньян, довольно непростая. Шансов, что он выздоровеет и будет вести обычный образ жизни немного. Поэтому надеяться на чудо не стоит.
Европейские страны никак не могут успокоиться