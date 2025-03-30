Крид рассказал, как буйная фанатка пыталась ворваться к нему в отель

Молодой человек был шокирован

Егор Крид рассказал о неприятной ситуации с навязчивой поклонницей, которая едва не проникла к нему в гостиничный номер в Дубае. По словам артиста, с подобными случаями он сталкивается не впервые – некоторые фанаты переходят границы и ведут себя крайне навязчиво.

Исполнитель признался, что иногда ему приходится менять внешний вид и стиль одежды, чтобы остаться незамеченным на улице. Однако это не всегда помогает, ведь некоторые поклонницы умудряются отслеживать все его передвижения. Знаменитость пожаловался, что одна из особо истеричных девушек буквально "ходит по пятам" за ним – постоянно находит его местоположение, узнает, где он будет, и появляется там.

Один из самых запоминающихся случаев произошел, когда молодой певец находился в Дубае, где вел мероприятие. Та же фанатка каким-то образом узнала не только о его визите, но и вычислила отель и даже конкретный номер, где он жил. Она стремилась проникнуть в жилище знаменитости, но охрана с ней разобралась.