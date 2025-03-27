Кушанашвили рассказал о помощи Слуцкого с лечением рака

Кушанашвили рассказал о помощи Слуцкого с лечением рака
Кадр: YouTube.com
Благодаря этому журналист смог прожить гораздо дольше, чем прогнозировали врачи

Отар Кушанашвили в недавнем интервью признался, что врачи давали ему четыре месяца, когда он в прошлом году попал в больницу с раковым обострением. С тех пор прошел год, и ведущий невероятно благодарен за подаренные моменты жизни многим людям, которые оказали ему поддержку. Среди них был Леонид Слуцкий.

По словам Отара, до своей болезни он не имел с тренером никаких дел. И когда узнал о помощи с его стороны, был невероятно расстроган. Оказалось, что Слуцкий, узнав о случившемся, пришел в больницу и привязал свою карту к расходам по лечению Кушанашвили, обязав медиков проводить все транзакции таким образом. 

"Я когда из клиники вышел, расплакался при нем. Он запретил об этом говорить, но как я могу промолчать?!" – признался журналист.

Отар отметил, что решительно настроен победить рак и отомстить болезни за смерть Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске. Он уверен, что болезнь не сможет сломить его дух и даже взять измором.

Источник: YouTube

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