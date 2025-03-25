Умер легендарный российский телеведущий Цивилев

Умер легендарный российский телеведущий
Фото: www.unsplash.com
Звезде было всего 59 лет

Сегодня, 25 марта, информационное пространство разорвали печальные новости. Не стало Константина Цивилева – человека, чье лицо и голос знали миллионы. Ему было 59 лет.

Грустная запись появилась на его странице в социальных сетях, где друзья и поклонники оставляют слова скорби и делятся воспоминаниями о ведущем. Причина смерти не раскрывается, прощание с журналистом пока не анонсировано.

Цивилев вошел в историю российского телевидения как один из ярчайших представителей эпохи 90-х. Он стал широко известен благодаря участию в культовых программах "Времечко" и "Сегоднячко" – проектах, которые стали настоящим символом нового телевидения того времени.

Родился Константин 1 мая 1965 года в Москве. Помимо телевидения, он работал на радио – был автором и ведущим передачи "Лежебоки" на "Серебряном дожде". Его голос долгое время сопровождал слушателей в утренние часы.

Напомним, ранее оборвался жизненный путь культовой советской актрисы Ларисы Голубкиной.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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