Хирург раскрыла секреты красоты Юлии Паршуты

Хирург раскрыла секреты красоты Юлии Паршуты
Юлия Паршута. Фото: соцсети
Специалист уверена, что никаких операций знаменитость не делала

Певица Юлия Паршута обладает яркой и привлекательной внешностью. Учитывая возраст – в этом году ей исполнится 37 лет – знаменитость смогла сохранить свежий вид. И, как говорит пластический хирург Мадина Байрамукова, операции не имеют к этому никакого отношения.

Секрет красоты Паршуты, по словам специалиста, заключается исключительно в грамотном уходе за собой. Ринопластики для исправления носа у нее было, изменений формы губ у артистки с годами также не наблюдается. 

"Юлия Паршута – очень красивая девушка. У нее яркая необычная внешность – и лицо, и фигура, не придерешься ни к чему", – отметила медик.

Эксперт считает, что певице нужно и дальше следовать всем процедурам, к которым она прибегает, поскольку они дают потрясающий эффект. Также она посоветовала ей RF-лифтинг, пилинги и мезотерапию раз в месяц, чтобы поддерживать свежесть и здоровый вид лица.

Источник: Страсти

ВСУ пошли в атаку на Россию после разговора Зеленского с Трампом

Киев наращивает агрессию

"Объявил войну": во Франции пришли в бешенство из-за слов Мерца о России

Немецкий политик позволил себе лишнее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей