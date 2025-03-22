Хирург раскрыла секреты красоты Юлии Паршуты

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Певица Юлия Паршута обладает яркой и привлекательной внешностью. Учитывая возраст – в этом году ей исполнится 37 лет – знаменитость смогла сохранить свежий вид. И, как говорит пластический хирург Мадина Байрамукова, операции не имеют к этому никакого отношения.
Секрет красоты Паршуты, по словам специалиста, заключается исключительно в грамотном уходе за собой. Ринопластики для исправления носа у нее было, изменений формы губ у артистки с годами также не наблюдается.
"Юлия Паршута – очень красивая девушка. У нее яркая необычная внешность – и лицо, и фигура, не придерешься ни к чему", – отметила медик.
Эксперт считает, что певице нужно и дальше следовать всем процедурам, к которым она прибегает, поскольку они дают потрясающий эффект. Также она посоветовала ей RF-лифтинг, пилинги и мезотерапию раз в месяц, чтобы поддерживать свежесть и здоровый вид лица.
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