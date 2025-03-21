Поползли слухи о разводе Самойловой с Джиганом

Пара уже пережила несколько кризисов

В Сети обсуждают возможные проблемы в семье Джигана и Оксаны Самойловой. Поводом стали резкие перемены в поведении звезды соцсетей – она внезапно исчезла из интернет-пространства. За долгое время на ее страничках не появилось ни одной сторис, что необычно для девушка, которая раньше публиковала контент практически каждый день.

Поклонники пары сразу забили тревогу. Некоторые стали предполагать, что рэпер мог вновь сорваться и вернуться к старым привычкам. Подобное уже происходило в 2020 году, после появления на свет их четвертого ребенка. Тогда мужчина оказался в центре скандала, связанного с психическим срывом и подозрениями в употреблении запрещенных веществ.

Если история повторится, отношения супругов рискуют дать окончательную трещину. Официальных комментариев от пары пока не поступало, обеспокоенные поклонники внимательно следят за развитием ситуации.