Психолог Абравитова назвала причину, почему Егор Крид остается холостяком

Звездный артист – завидный жених

Популярный российский исполнитель Егор Крид продолжает оставаться холостяком, несмотря на свою известность и внимание со стороны поклонниц. Психолог Марианна Абравитова считает, что причина может быть в образе жизни артиста, к которому он уже привык.

Как отметила эксперт, парень постоянно окружен женщинами, и для него это стало нормой. Такое положение вещей делает его пресыщенным вниманием, из-за чего потребность в серьезных отношениях просто не возникает.

Абравитова также отметила, что мужчины с подобным образом жизни часто испытывают внутренний конфликт. С одной стороны, они могут задумываться о семье, но с другой – возвращаются к привычному круговороту общения с разными девушками.

Психолог считает, что изменить ситуацию могли бы два сценария. Либо артист встретит сильную женщину, которая сможет занять в его жизни особое место, либо сам осознанно выберет партнершу, ориентируясь не на эмоции, а на четкие критерии.