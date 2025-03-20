Психолог Абравитова назвала причину, почему Егор Крид остается холостяком

Психолог назвала причину, почему Егор Крид остается холостяком
Егор Крид. Фото: соцсети
Звездный артист – завидный жених

Популярный российский исполнитель Егор Крид продолжает оставаться холостяком, несмотря на свою известность и внимание со стороны поклонниц. Психолог Марианна Абравитова считает, что причина может быть в образе жизни артиста, к которому он уже привык.

Как отметила эксперт, парень постоянно окружен женщинами, и для него это стало нормой. Такое положение вещей делает его пресыщенным вниманием, из-за чего потребность в серьезных отношениях просто не возникает.

Абравитова также отметила, что мужчины с подобным образом жизни часто испытывают внутренний конфликт. С одной стороны, они могут задумываться о семье, но с другой – возвращаются к привычному круговороту общения с разными девушками.

Психолог считает, что изменить ситуацию могли бы два сценария. Либо артист встретит сильную женщину, которая сможет занять в его жизни особое место, либо сам осознанно выберет партнершу, ориентируясь не на эмоции, а на четкие критерии.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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