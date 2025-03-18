Известный в России ведущий получил работу в администрации Зеленского

Знаменитость заслужил место благодаря резкой русофобской позиции

Известный в России по шоу "Орел и решка" ведущий Николай Серга занялся политической деятельностью. Знаменитость получил должность внештатного советника министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Назначение было подписано еще в декабре прошлого года, а известно об этом стало только сейчас.

По данным украинских СМИ, 35-летний певец и комик с 2022 года выступал против России. С самого начала конфликта он вступил в ряды теробороны Одессы, занимаясь там творческой деятельностью. Он сочинял песни о скором распаде страны и том, как ВСУ разгромят российскую армию, также обещая "опустить на дно" Владимира Путина. В своих композициях он высмеивал российских артистов, которые поддержали спецоперацию, в том числе бывшую соведущую Регину Тодоренко.

Во время служения он создал "Культурный десант" – творческое объединение воюющих на Украине артистов. В 2022 году его наградили орденом "За мужество" III степени.

Известно, что за антироссийскую позицию Серге запретили въезд в Россию на 50 лет. После такого он признавался в интервью, что его отношение к соседней стране сильно изменилось – если раньше он считал, что является человеком мира, то теперь придерживается позиции, что РФ "нужно уничтожить".