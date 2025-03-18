Понаровская назвала свою жизнь существованием

Звезда до сих пор в глубоком трауре

Знаменитая советская певица Ирина Понаровская призналась, что после смерти единственного наследника Энтони ее жизнь превратилась в "существование". Прошло уже полгода, но боль утраты не ослабевает, а время для несчастной матери будто остановилось.

Звезда призналась, что не ощущает, что любимого наследника уже нет на этом свете. Она до сих пор мысленно с ним, хотя уже не может обнять его или просто заговорить. Единственное, что помогает ей держаться – это внуки, которых она называет отражением покойного.

Трагедия произошла внезапно: причиной смерти мужчины стала остановка сердца. Это стало тяжелым ударом для звезды, но она пытается находить силы ради семьи. Молодой человек был одним из главных смыслов ее жизни, теперь знаменитости приходится учиться жить заново.