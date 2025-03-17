Куда пропал Николай Фоменко: появились подробности

Знаменитость предпочел сделать выбор в пользу семьи

В последнее время об артисте Николае Фоменко ничего не слышно – он не появляется ни в публичном пространстве, ни на страницах СМИ. Хотя, как известно, размах творческой деятельности у него большой: от музыки, до радио и кино. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, куда пропал знаменитость и чем сейчас может заниматься.

По его словам, неожиданное исчезновение Фоменко из публичного поля связано с "переоценкой ценностей". Сейчас артист старается больше времени уделять семье, поэтому в этой ситуации карьера для него отошла на второй план.

"Видимо, он сделал выбор. За какие гонорары готов сниматься? Насколько я наслышан, от 500 тысяч рублей за съемочный день", – подлился Дворцов.

При этом об общественных взглядах Фоменко ничего неизвестно – с 2022 года он не высказывался на эту тему, в отличие своего коллеги по "Секрету" Максима Леонидова, перебравшегося в Израиль.