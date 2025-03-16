Селена Гомес продала подаренное женихом кольцо за 12 долларов

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Популярная зарубежная исполнительница Селена Гомес решила расстаться с бриллиантовым кольцом, которое когда-то подарил ей продюсер Бенни Бланко. Такая любопытная информация появилась в зарубежной прессе.
Украшение было выставлено на продажу в рамках кампании "12 дней по-настоящему редких вещей". В преддверии выхода совместного альбома с любимым девушка решила продать ряд личных предметов, имеющих для нее особое значение.
Первым лотом стало кольцо с буквой "B". В 2023 году звезда демонстрировала его на просторах интернет-пространства, тем самым подтвердив слухи о своих отношениях с продюсером. Однако теперь украшение ушло с молотка всего за 12 долларов, хотя его первоначальная стоимость составляла 3250 долларов.
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