Селена Гомес продала подаренное женихом кольцо за 12 долларов

Селена Гомес продала подаренное женихом кольцо за 12 долларов
Селена Гомес. Фото: соцсети
На самом деле, украшение стоит намного дороже

Популярная зарубежная исполнительница Селена Гомес решила расстаться с бриллиантовым кольцом, которое когда-то подарил ей продюсер Бенни Бланко. Такая любопытная информация появилась в зарубежной прессе.

Украшение было выставлено на продажу в рамках кампании "12 дней по-настоящему редких вещей". В преддверии выхода совместного альбома с любимым девушка решила продать ряд личных предметов, имеющих для нее особое значение.

Первым лотом стало кольцо с буквой "B". В 2023 году звезда демонстрировала его на просторах интернет-пространства, тем самым подтвердив слухи о своих отношениях с продюсером. Однако теперь украшение ушло с молотка всего за 12 долларов, хотя его первоначальная стоимость составляла 3250 долларов.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник

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