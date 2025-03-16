Стало известно, сколько зарабатывает Лещенко за одно выступление

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Народный артист Лев Лещенко до сих пор является востребованным на различных патриотических мероприятиях. За то, что он примет участие в каком-то концерте или фестивале ему готовы платить многомиллионные гонорары. Журналистам удалось выяснить, сколько певец зарабатывает за одно выступление.
Согласно информации сайта госзакупок, недавно Лещенко стал участником международного фестиваля-конкурса патриотической песни. Его пригласили в качестве хедлайнера мероприятия. За это ему заплатили 2,7 млн рублей.
При этом ранее источники в шоу-бизнесе рассказывали, что артист всегда ставит адекватный ценник и не загибает пальцы на переговорах. Его минимальный гонорар составляет около 1,5 млн рублей, но в зависимости от ситуации он может поднять стоимость.
Известно, что помимо гастрольной деятельности Лещенко зарабатывает с помощью бизнеса. У него есть доли в фирме по производству летательных аппаратов и мебельной фабрике.
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