Стало известно, сколько зарабатывает Лещенко за одно выступление

Ценник звезды довольно скромный, по сравнению со многими патриотичными певцами

Народный артист Лев Лещенко до сих пор является востребованным на различных патриотических мероприятиях. За то, что он примет участие в каком-то концерте или фестивале ему готовы платить многомиллионные гонорары. Журналистам удалось выяснить, сколько певец зарабатывает за одно выступление.

Согласно информации сайта госзакупок, недавно Лещенко стал участником международного фестиваля-конкурса патриотической песни. Его пригласили в качестве хедлайнера мероприятия. За это ему заплатили 2,7 млн рублей.

При этом ранее источники в шоу-бизнесе рассказывали, что артист всегда ставит адекватный ценник и не загибает пальцы на переговорах. Его минимальный гонорар составляет около 1,5 млн рублей, но в зависимости от ситуации он может поднять стоимость.

Известно, что помимо гастрольной деятельности Лещенко зарабатывает с помощью бизнеса. У него есть доли в фирме по производству летательных аппаратов и мебельной фабрике.