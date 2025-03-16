Как живет певица Анастасия Кочеткова после отъезда в США

Бывшая участница "Фабрики звезд" занялась кинопроизводством

Известная певица Анастасия Кочеткова, которая раньше штурмовала шоу-бизнес вместе с Тимати и Домиником Джокером, последние несколько лет живет в США. Девушка решила уйти из мира музыки и полностью посвятить себя режиссуре.

Известно, что в 17 лет она вышла замуж за Резо Гигинеишвили, от которого родила дочку Машу. Девочке уже исполнилось 18 лет, она вместе с матерью проживает в Америке. После развода с режиссером она вышла замуж за кубинца, от которого родила малыша. Сейчас ходят слухи, что пара рассталась – в соцсетях Анастасии пропали снимки с возлюбленным.

На развод намекала и сама Кочеткова. В одном из недавних постов она признавалась, что пережила очень тяжелый год, наполненный неприятными сюрпризами и потерей связей.

"Я столкнулась с трудностями, которые довели мою устойчивость до пределов, а также получила новые знания от невероятных новых товарищей по команде", – говорила она.

Сейчас вместе с Кочетковой в США проживает ее мать, которая занимается живописью.