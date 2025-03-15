Диетолог раскрыла секрет Киркорова, похудевшего на 30 килограммов

До избавления от лишнего жира знаменитость весил почти 120 кило

Неожиданно резкое похудение Филиппа Киркорова озадачивает не только публику, но и специалистов – как артист, учитывая свой возраст, смог так быстро сбросить около 30 лишних килограммов? Как известно, он очень любит вкусную и калорийную еду, но если знаменитость пересел на правильное питание, то за полгода действительно мог избавиться от жира, говорит диетолог Лариса Никитина. Хотя его ситуация не так однозначна.

Певец уверяет, что новый внешний облик – результат отказа от сладкого, быстрых углеводов, и трехчасовые занятия на беговой дорожке по утрам. При этом эксперт не исключает, что дополнительно ко всему Киркоров откачал жир в области живота.

"Однако после липосакции люди не худеют на 30 килограммов. Он мог сделать маленькие вмешательства", – говорит диетолог.

Также она допускает, что Филипп мог прибегнуть к помощи популярного препарата, на котором сейчас худеют многие звезды.