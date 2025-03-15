Семенович пожаловалась на трудности загородной жизни

Семенович пожаловалась на трудности загородной жизни
Анна Семенович. Фото: соцсети
Звезда рассказала о наболевшем

Популярная российская исполнительница Анна Семенович откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после переезда за город. Теперь ей приходится вставать намного раньше, чтобы ездить по рабочим делам. Однако, несмотря на неудобства, звезда радуется переменам и считает это ценным опытом для себя.

Артистка приобрела загородный дом вместе с женихом и с энтузиазмом обустраивает новое жилье. В своем блоге она делится процессом выбора мебели и техники, признаваясь, что такие хлопоты приносят ей удовольствие.

Больше всего девушка сейчас ценит возможность наслаждаться свежим воздухом и природой, о чем давно мечтала. В судьбе знаменитости наступил яркий период, она счастлива в новых отношениях и потихоньку меняет свою жизнь в семейном русле.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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