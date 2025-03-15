Шуфутинский подарил любимой женщине печку за миллион рублей

Артист оказался большим оригиналом

Звезда отечественной эстрады Михаил Шуфутинский рассказал, что в честь весеннего женского праздника сделал своей возлюбленной Светлане необычный презент – печь для загородного дома стоимостью в целый миллион рублей.

Артист признался, что у них с любимой женщиной совпадают вкусы, ведь они оба предпочитают только самые лучшие и дорогие вещи. По его словам, это одно из качеств, которое их объединяет.

Ранее артист также подтвердил, что официально женился на танцовщице Светлане. На одном из советских мероприятий весной этого года он появился с возлюбленной в обручальных кольцах. Исполнитель уточнил, что украшения с бриллиантами были изготовлены на заказ.