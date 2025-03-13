Дети начали откармливать Джоли из-за ее опасной худобы

Наследники боятся, что состояние актрисы плохо скажется на ее здоровье

Дети голливудской актрисы Анджелины Джоли сильно переживают из-за ее болезненной худобы. Знаменитость потеряла вес на фоне долгих судебных разбирательств с бывшим мужем и теперь не может вернуться к былым формам. Поэтому шестеро наследников звезды решили объединить усилия, чтобы откормить ее и набрать необходимые для здоровья килограммы.

Источники рассказали, что Шайло, Нокс, Вивьен, Пакс, Мэддокс и Захра вместе ходят за продуктами, покупают различные лакомства, чтобы потом соблазнять ими Джоли. Сейчас они каждый вечер устраивают семейные пикники с булочками и деликатесами из гастронома.

"Она по-прежнему выглядит худой, ее лодыжки похожи на веточки, но под пристальным вниманием детей она съедает немного больше", – говорят знакомые.

Ранее аналитики предположили, что сейчас вес Анджелины менее 45 килограммов при росте 1,7 м. Существует высокая вероятность, что из-за нехватки питательных веществ у нее начал развиваться остеопороз и другие недуги.

По словам инсайдеров, у Джоли всегда был слабый аппетит, а проблемы с бывшим супругом и вовсе избавили ее от желания принимать пищу. До этого именно Бред Питт заставлял ее есть и внимательно следил за этим, сейчас такую роль взяли на себя ее дети.