Известный голливудский актер заявил о попытке России уничтожить США

Знаменитость уверен, что страна является главным врагом американцев

Известный голливудский актер и обладатель "Оскара" Майкл Дуглас нелестно высказался о России. Знаменитость утверждает, что не понимает сближения между Москвой и Вашингтоном, которое случилось при Трампе, поскольку, по его словам, последние 75 лет российские власти предпринимали все возможные попытки для уничтожения США.

Артист говорит, что из-за последних новостей он чувствует себя как медведь, который только что вышел из спячки и не понимает, почему все так резко изменилось.

"Мы с россиянами союзники... А я-то думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет", – сказал он.

Подобное высказывание Дуглас сделал спустя два месяца отказа от социальных сетей.

Во время американских выборов знаменитость считал лучшей кандидатурой на пост президента США Джо Байдена, несмотря на его возраст. Известно, что в течение последних почти 50 лет он является сторонником демократов, а в прошлом году 80-летний актер приезжал в Киев.