Зейналова рассказала о нервном срыве дочери с особенностями

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Телеведущая Светлана Зейналова поделилась в соцсетях подробностями жизни дочки Александры. Сейчас девочке пришлось сдавать ГИА, и подготовка не нему шла в усиленном формате.
По ее словам, ребенок была в ужасном моральном и физическом истощении. Саша работала каждый день по 14 часов, училась. Иногда у нее случались нервные срывы.
"Я знаю ее таланты, ее сильные и слабые стороны. Я верю в нее и ее успех больше, чем в себя. Но она может запаниковать, занервничать", – призналась Зейналова.
Знаменитость рассказала, что старается поддерживать дочь в сложном испытании, давать нужные наставления. Сейчас самым сложным для них будет ожидание результатов, поскольку в школе сообщили, что анализ работ будет проходить еще несколько дней.
Некоторые настроены крайне агрессивно