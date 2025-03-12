Зейналова рассказала о нервном срыве дочери с особенностями

Зейналова рассказала о нервном срыве дочери с особенностями
Светлана Зейналова. Фото: АГН "Москва"
Все случилось из-за сдачи ГИА

Телеведущая Светлана Зейналова поделилась в соцсетях подробностями жизни дочки Александры. Сейчас девочке пришлось сдавать ГИА, и подготовка не нему шла в усиленном формате.

По ее словам, ребенок была в ужасном моральном и физическом истощении. Саша работала каждый день по 14 часов, училась. Иногда у нее случались нервные срывы.

"Я знаю ее таланты, ее сильные и слабые стороны. Я верю в нее и ее успех больше, чем в себя. Но она может запаниковать, занервничать", – призналась Зейналова.

Знаменитость рассказала, что старается поддерживать дочь в сложном испытании, давать нужные наставления. Сейчас самым сложным для них будет ожидание результатов, поскольку в школе сообщили, что анализ работ будет проходить еще несколько дней.

Источник: соцсети

"Грязный ход": во Франции раскрыли, кто может помешать миру на Украине

Некоторые настроены крайне агрессивно

Раскрыто требование Зеленского, которое проигнорировали США

Американцы гнули свою линию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей