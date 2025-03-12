Отношения Джастина и Хейли Бибер достигли критической точки

Знаменитости стараются спасти свой брак

На фоне проблем в отношениях Хейли и Джастин Бибер были вынуждены обратиться за помощью к психологу. Теперь они проходят серьезную терапию, пытаясь справиться с возникшими трудностями, говорят источники.

Знакомые пары говорят, что 28-летняя модель Хейли "сыта по горло" инфантильным поведением мужа, а другие инсайдеры уверяют, что 31-летний артист страдает из-за сексуального скандала с его бывшим наставником Шоном "Дидди" Комбсом.

"Для них это кризисное время, но Хейли не готова сдаваться. С учетом всего давления, которое они испытывают из внешнего мира, а также адаптации к рождению нового ребенка, неудивительно, что они оба испытывают сильный стресс. Получение какого-то руководства к отношениям имеет смысл", – делятся близкие к паре люди.

Они утверждают, что Бибер боится возможного вызова в суд по делу Комбса, опасаясь, что информация о случившемся с ним может быть раскрыта и пошатнет его шестилетний брак. На фоне всех проблем их отношения достигли кризисной точки, что заставило снова обратиться за помощью.

"Джастин имеет дело со всеми этими очень тяжелыми вещами. Для этого требуется помощь эксперта, и, как его партнер, Хейли должна быть частью уравнения. Поэтому, когда что-то случается, они вместе идут к своему консультанту", – говорят источники.