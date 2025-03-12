Поплавская назвала Киркорова "павлином"

Поплавская грубо обозвала Киркорова
Яна Поплавская. Кадр: соцсети
Артистка не постеснялась поделиться своим мнением

Знаменитая российская артистка Яна Поплавская резко высказалась о своем коллеге по звездному цеху Филиппе Киркорове, заявив, что его популярность давно угасла. На просторах интернет-пространства она назвала певца "павлином" и отметила, что за ним стоит влиятельный спонсор.

По мнению знаменитости, как только некий таинственный бизнесмен, поддерживающий артиста, утратит к нему интерес, карьера эпатажного исполнителя закончится. Она также добавила, что шоумен потерял свою актуальность гораздо раньше, чем оказался не в том окружении во время скандальной "голой вечеринки".

Актриса считает, что россияне больше не воспринимают творчество поп-короля эстрады, поскольку он перестал соответствовать их представлениям о ценностях. Мол, публика давно охладела к выступлениям звезды, и артист уже не вызывает прежнего восторга у зрителей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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