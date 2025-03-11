Новая выходка Меган Маркл взбесила принца Уильяма

Новая выходка Меган Маркл взбесила принца Уильяма
Принц Уильям. Фото: European Union / wikimedia.org
Будущий монарх недоволен, что не может остановить жену своего брата от провокаций

Принц Уильям пришел в бешенство, когда увидел, что Меган Маркл пытается копировать стиль принцессы Дианы. Об этом рассказали источники в королевском дворце.

По их словам, все произошло из-за публикации актрисы в соцсетях, на которой она предстала в свитере Северо-Западного университета – явный намек на похожий образ, который носила Диана в 1996 году. 

"На первый взгляд, это не так уж и плохо, но вы не поверите, как это задевает Уильяма! Он может быть чувствительным, когда дело касается чего-либо, связанного с его любимой матерью. Совершенно очевидно, что он хотел бы, чтобы Меган просто позволила наследию Дианы покоиться с миром. Пытаясь связать себя с Дианой, она навлекает на себя серьезные косые взгляды и обвинения в сомнительном вкусе. Бедный Уильям, может, и кипит от злости, но не может же он ее остановить!" – рассказали они.

Также принц недоволен тем, что герцоги Сассекские решили показать фото Дианы в новом документальном фильме на Netflix. В кадре Маркл находится вместе со своим сыном Арчи и спрашивает у него, кто изображен на фото. Подобное поведение лишь вбило очередной клин в отношения в королевской семье и серьезно сократило шансы на примирение братьев.

Источник: RadarOnline

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