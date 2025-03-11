Поклонники заподозрили Сати Казанову во вступлении в секту

Поклонники заподозрили Сати Казанову во вступлении в секту
Сати Казанова. Кадр: соцсети
Поведение девушки многих удивляет

Фанаты известной российской исполнительницы Сати Казановой выразили тревогу по поводу ее увлечений. На просторах интернет-пространства появились комментарии, в которых пользователи предполагают, что она могла попасть под влияние секты.

Поводом для таких предположений стало видео, опубликованное в блоге артистки. На кадрах знаменитость, облаченная в традиционную индийскую одежду, поет на иностранном языке в окружении людей, которые ей подпевают. В руках она держит четырехмесячную дочь, а на ее лице можно заметить загадочные символы.

Как уточняется, ролик был снят во время путешествия певицы по Индии. Недавно звезда отправилась в паломничество. Стоит отметить, что последние несколько лет артистка активно интересуется восточными религиозными практиками, что и вызвало волну обсуждений среди ее подписчиков.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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