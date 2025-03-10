Самбурская впервые за долгое время вышла в свет без парика

Самбурская впервые за долгое время вышла в свет без парика
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Народ остался в восторге от внешности звезды

Актриса Настасья Самбурская выставила на своей странице в соцсетях новые снимки, на которых предстала в неожиданном образе. Знаменитость, обычно появляющаяся на публике с роскошными длинными локонами, впервые за долгое время показала себя без парика. 

В недавнем интервью Ксении Собчак артистка признавалась, что очень любит носить накладные волосы, поскольку не любит однообразие в своей внешности. Дома у нее хранится несколько париков различных цветов и длины. Именно в них она чаще всего выходит на сцену, а под ними у нее в действительности короткая стрижка.

После этих откровений Самбурская, видимо, решила открыться перед народом и показать себя в естественном виде. Настасья предстала в куртке из кожи, мини-юбке и с аккуратным макияжем, который подчеркивал красивое лицо.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

В комментариях публика осталась в восторге от прически актрисы. Люди сделали ей массу комплиментов и попросили чаще появляться без парика, поскольку короткая стрижка ей невероятно идет.

Источник: соцсети

"Такой же тупой": в Раде резко отреагировали на скандальные слова Залужного

Украинец посмел накинуться на США

"Украиной не ограничится": в США раскрыли план Трампа на мировую политику

Государственный деятель готов к решительным действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей