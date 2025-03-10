Самбурская впервые за долгое время вышла в свет без парика

Народ остался в восторге от внешности звезды

Актриса Настасья Самбурская выставила на своей странице в соцсетях новые снимки, на которых предстала в неожиданном образе. Знаменитость, обычно появляющаяся на публике с роскошными длинными локонами, впервые за долгое время показала себя без парика.

В недавнем интервью Ксении Собчак артистка признавалась, что очень любит носить накладные волосы, поскольку не любит однообразие в своей внешности. Дома у нее хранится несколько париков различных цветов и длины. Именно в них она чаще всего выходит на сцену, а под ними у нее в действительности короткая стрижка.

После этих откровений Самбурская, видимо, решила открыться перед народом и показать себя в естественном виде. Настасья предстала в куртке из кожи, мини-юбке и с аккуратным макияжем, который подчеркивал красивое лицо.

В комментариях публика осталась в восторге от прически актрисы. Люди сделали ей массу комплиментов и попросили чаще появляться без парика, поскольку короткая стрижка ей невероятно идет.