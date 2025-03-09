"Пускают слюни": бывшая раскрыла странные сексуальные пристрастия Канье Уэста

Артист любит, когда все вокруг восхищаются его возлюбленной

Модель Эмбер Роуз, у которой были двухлетние отношения с рэпером Канье Уэстом, рассказала, что у него есть одно странное сексуальное пристрастие. Артисту нравится, когда окружающие испытывают вожделение, глядя на его девушку. Именно поэтому, по ее словам, Бьянка Цензори сейчас выглядит настолько провокационно.

Роуз вспомнила, что во время их романа Канье делал аналогичные вещи – старался одевать ее так, чтобы люди вокруг не могли сдерживать эмоций. Похожая ситуация была и с Ким Кардашьян.

"Он хочет, чтобы другие мужчины хотели трахнуть его женщин. Вот что ему нравится. Ему это нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни на его женщин", – поделилась она.

По словам Эмбер, у Уэста есть пунктик: его возлюбленная должна быть самой желанной женщиной в комнате. Знаменитости важно, чтобы даже его близкие друзья были в экстазе при виде его девушки.

Модель рассказала, что получила славу секс-бомбы именно после отношений с рэпером, хотя до этого у нее был более консервативный образ. В те года она была "молода и впечатлительна", поэтому соглашалась на все предложения артиста. Только со временем Роуз поняла, что не была верна себе.