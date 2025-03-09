Гвинет Пэлтроу столкнулась с алкоголизмом после пожаров в Лос-Анджелесе

Знаменитость нашла не лучший способ бороться с переживаниями

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что на фоне пожаров в Лос-Анджелесе начала пить алкоголь каждый вечер, надеясь справиться с навалившимся стрессом. По ее словам, алкоголизм начал у нее развиваться в том числе и из-за симптомов менопаузы.

При этом известно, что артистка является убежденной сторонницей ЗОЖ и пропагандирует его публично. Раньше она могла позволить себе только один бокал вина в неделю, но в связи с переживаниями все вышло из-под контроля. В один момент она заметила, что алкоголь стал верным спутником для нее буквально каждый день.

"Я просто просыпалась и меня охватывала тревога, которой у меня никогда не было в жизни. И я лежала в постели, думая о каждой ошибке, которую я когда-либо совершила, о чувствах каждого человека, которого я когда-либо обидела, о всех плохих вещах, понимаете. И я не спала шесть часов. Это было безумие", – рассказала Гвинет о своих переживаниях.

Знаменитость завила, что после осознания своей проблемы начала бороться с пагубным пристрастием.