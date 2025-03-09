Самая сексуальная спортсменка мира похвасталась фигурой в бикини

Самая сексуальная спортсменка мира похвасталась фигурой в бикини
Алиса Шмидт. Фото: соцсети
Чемпионка продемонстрировала результаты регулярного занятия спортом

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой сексуальной спортсменкой в мире, поделилась откровенными снимками с отдыха. Чемпионка показала свою фигуру в миниатюрном бикини на пляже Мальдив.

Знаменитость предстала в купальнике изумрудного цвета, который подчеркивал ее точеные формы. Алиса хвасталась подтянутыми руками, плоским животом, через который были видны мышцы пресса, а также упругими бедрами. Ее образ дополняли аксессуары, макияж, красивый бронзовый загар и широкая белоснежная улыбка.

Алиса Шмидт. Фото: соцсети

"Прилетела в рай. Не могу дождаться, чтобы провести остаток отпуска здесь", – написала она под публикацией.

Стройная фигура Шмидт – результат регулярных занятий атлетикой и отличных генетических данных. От природы она является обладательницей невероятно длинных ног, которые помогают ей в спортивных достижениях. Ее рост составляет 175 сантимертов, а вес, согласно официальным данным, – 60 кг. Благодаря своей внешности у нее есть действующие контракты в ведущими производителями спортивной одежды и БАДов.

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