Успенская рассказала, как проведет 8 Марта

Успенская рассказала, как проведет 8 Марта
Любовь Успенская. Фото: АГН "Москва"
Артистка счастлива с новым возлюбленным

Совсем скоро жители нашей страны будут громко праздновать Международный женский день. Популярная российская исполнительница Любовь Успенская считает, что самое главное для женщины в этот день – это близкие люди, которые окружают ее и дарят поддержку.

По словам артистки, для нее эта дата не является чем-то особенным. Она призналась, что относится к торжеству спокойно и больше всего ценит возможность провести день без спешки. Знаменитость отметила, что ей нравится расслабляться в уютной атмосфере, наслаждаясь бокалом шампанского и тишиной.

Также звезда намекнула, что в этот праздник будет находиться в компании своего нового избранника. Однако подробностей о личной жизни раскрывать не стала.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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