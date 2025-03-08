Успенская рассказала, как проведет 8 Марта

Артистка счастлива с новым возлюбленным

Совсем скоро жители нашей страны будут громко праздновать Международный женский день. Популярная российская исполнительница Любовь Успенская считает, что самое главное для женщины в этот день – это близкие люди, которые окружают ее и дарят поддержку.

По словам артистки, для нее эта дата не является чем-то особенным. Она призналась, что относится к торжеству спокойно и больше всего ценит возможность провести день без спешки. Знаменитость отметила, что ей нравится расслабляться в уютной атмосфере, наслаждаясь бокалом шампанского и тишиной.

Также звезда намекнула, что в этот праздник будет находиться в компании своего нового избранника. Однако подробностей о личной жизни раскрывать не стала.