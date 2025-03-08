Соседов озвучил комфортную сумму для проживания в Москве

Соседов озвучил комфортную сумму для проживания в Москве
Сергей Соседов. Фото: соцсети
Звездный критик умеет жить скромно

Звезда телевидения Сергей Соседов рассказал, что не привык к роскошной жизни и легко может обходиться без крупных трат. Он пояснил, что не придает финансовым благам большого значения и способен прожить практически на любые деньги.

Основная часть его расходов связана с питанием, так как он любит вкусные трапезы. При этом звезде одинаково нравятся как домашние блюда, так и ресторанные деликатесы. В тоже время, к шопоголикам шоумен себя не относит, хотя признался, что у него довольно много одежды. Некоторые вещи, по его словам, он может носить по десять и более лет.

Кроме того, знаменитость отметил, что его регулярные расходы включают оплату коммуналки и транспорт. У него нет личного водителя, а для передвижения по городу он чаще всего выбирает такси, подземку или другой городской транспорт.

Говоря о сумме, необходимой для комфортной жизни в главном городе РФ, эксперт по звездной тусовке признался, что ему будет вполне достаточно около 100 тысяч рублей в месяц.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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