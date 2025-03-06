Известный ведущий рухнул "замертво" во время эфира

Инцидент произошел с ним после внезапной потери голоса

Британский ведущий и экономический эксперт Мартин Льюис упал "замертво" в студии своей передачи после того, как неожиданно потерял голос. Инцидент показали по главным телеканалам в Великобритании.

Сперва Льюис начал кашлять, с трудом выговорив фразу "мой голос пропал". Он махнул рукой своей соведущей, призвав ее взять на себя инициативу и продолжить тему, однако вместо этого она лишь задала ему вопрос об экономических ожиданиях на следующей неделе. Ответить ведущий смог не сразу, что вызвало звонкий хохот в зале.

"Все, что нам нужно будет делать, это заниматься завещаниями, договоренностями и сложными разговорами. Но это может измениться. Я не знаю. Возможно, я буду заниматься сбережениями! Дайте мне знать, что вы предпочитаете. Спасибо зрителям, спасибо всем наверху... Я пойду прилягу!" – с усилием произнес он рухнул "замертво" посреди студии под громкие аплодисменты.

Как известно, Льюис обучает граждан Великобритании финансовой грамотности и учит тому, как и куда лучше вкладывать деньги в текущей ситуации в стране.