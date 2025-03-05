Деми Мур высказалась о своем проигрыше на "Оскаре"

Знаменитость призналась, что будет наблюдать за работами своей главной соперницы

В этом году актриса Деми Мур впервые за свою сорокалетнюю карьеру в кино получила номинацию на "Оскар" благодаря "Субстанции". Событие для знаменитости было невероятно радостным, впрочем как и для ее поклонников. Однако награду забрала Майки Мэдисон – молодая девушка, которая успела сняться лишь в небольшом количестве картин к своим 25 годам.

После этого многие стали шутить, что сюжет "Субстанции" в какой-то степени стал для Мур пророческим – как и в фильме, ее обошла молодая и привлекательная девушка, которая в итоге и должна была получить важную награду. На фоне всех обсуждений актриса решила прервать молчание и заверить публику, что совершенно не обижается на конкурентку.

"Я очень благодарна своей команде, коллегам-номинантам и всем, кто сделал этот опыт таким радостным и светлым. И мои огромные поздравления Майки Мэдисон – не могу дождаться, чтобы увидеть, что ты сделаешь дальше", – написала она в соцсетях.

Известно, что актриса "Аноры" и Дэми Мур вместе гуляли на традиционной вечеринке Мадонны после "Оскара", где, вероятно, могли поговорить о прошедшей церемонии и сгладить напряжение, если оно было.