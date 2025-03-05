Учитель Борисова объяснил провал актера на "Оскаре"

Учитель Борисова объяснил провал актера на "Оскаре"
Юрий Борисов. Кадр трансляции
По его словам, его воспитаннику не хватило двух важных вещей

Народный артист России, художественный руководитель курса ВТУ имени М.С. Щепкина Владимир Бейлис, который в свое время обучал Юрия Борисова актерскому мастерству, рассказал, из-за чего артист не смог получить "Оскар" во время недавней номинации. Награда досталась конкуренту Кирану Калкину, который собрал все призы и на других премиях, на которые также номинировали российского актера.

По словам Бейлиса, многое в актерской профессии зависит не только от таланта, но и от двух важных аспектов: удачи и стечения обстоятельств. Именно этого и не хватило Юре для заветной победы на "Оскаре". 

При этом он вспомнил, что в студентческие годы актер мечтал получить высшую награду в кинопроизводстве, впрочем как и другие студенты.

"Конечно, мечтал. Все они мечтают. <...> Я эти мечты приветствую", – сказал Бейлис.

Однако поклонники Борисова в соцсетях сейчас уверены, что знаменитость сумел получить более высокую награду – его талант и игру отметил Роберт Дауни младший, который сделал большой комплимент актеру со сцены кинопремии "Оскар". 

Ранее стало известно, что церемония "Оскара" закончилась скандалом из-за Украины.

Источник: АиФ

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