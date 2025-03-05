Учитель Борисова объяснил провал актера на "Оскаре"

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Народный артист России, художественный руководитель курса ВТУ имени М.С. Щепкина Владимир Бейлис, который в свое время обучал Юрия Борисова актерскому мастерству, рассказал, из-за чего артист не смог получить "Оскар" во время недавней номинации. Награда досталась конкуренту Кирану Калкину, который собрал все призы и на других премиях, на которые также номинировали российского актера.
По словам Бейлиса, многое в актерской профессии зависит не только от таланта, но и от двух важных аспектов: удачи и стечения обстоятельств. Именно этого и не хватило Юре для заветной победы на "Оскаре".
При этом он вспомнил, что в студентческие годы актер мечтал получить высшую награду в кинопроизводстве, впрочем как и другие студенты.
"Конечно, мечтал. Все они мечтают. <...> Я эти мечты приветствую", – сказал Бейлис.
Однако поклонники Борисова в соцсетях сейчас уверены, что знаменитость сумел получить более высокую награду – его талант и игру отметил Роберт Дауни младший, который сделал большой комплимент актеру со сцены кинопремии "Оскар".
Ранее стало известно, что церемония "Оскара" закончилась скандалом из-за Украины.
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