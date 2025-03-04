"Выходить на Олимпийские игры легче": фигуристка Роднина высказалась о фильме про себя

"Масса вопросов и сомнений": фигуристка Ирина Роднина высказалась о фильме про себя
Фото: Дни.ру
6 марта на экраны выходит спортивная драма Константина Статского «Роднина». Это байопик, рассказывающий о советской фигуристке, трехкратной олимпийской чемпионке, десятикратной чемпионке мира, одиннадцатикратной чемпионке Европы Ирине Родниной. На премьере она присутствовал лично, а после фильма дала эксклюзивное интервью "Утро.ру".

Ирина Константиновна, легло ли вы дали согласие на экранизацию своей жизни со всеми ее взлетами и проблемами?

Я дала сначала согласие на сценарий. Потом, когда стала с ним знакомиться, у меня появилась масса вопросов и сомнений. Они остаются и сейчас (улыбается). Потому что создатели фильма хотели, наверное, показать прежде всего настроение, атмосферу и дух того времени – чем мы жили, что нам было интересно. Ведь если, например, мы знаем, как в спорте могут наказывать страну и наших спортсменов, то в ту пору (конец 1970-х – начало 1980-х – Прим. ред.) об этом мало кто знал, думал и говорил.

А много ли в фильме фантазии – того, чего в реальности никогда не было?

Это не фантазии, а видение режиссера, творческое прочтение каких-то моментов моей жизни. У меня оно – свое, я по-другому это переживаю. У Зайцева (партнер по спорту и первый муж Александр Зайцев – Прим. ред.) – другое. У тренера – третье. Тут – тоже особенное. Людям показалось, что все эти события были именно такими.

Ирина Роднина с сыном. Фото: Дни.ру

На съемки вы ходили?

Нет, и совершенно сознательно, потому что незачем мешать. Видела до премьеры большую часть картины, но мне было странно смотреть на саму себя на экране. Разумеется, начинаешь сравнивать – это было так, а это было не так.

Волновались перед премьерой?

Ей-богу, выходить на Олимпийские игры легче, чем видеть фильм про себя. Когда я смотрел ленту, то во мне сразу же возрождались какие-то воспоминания. Например, помню, как после первой серьезной победы в 18 лет меня сразу же окрестили "ледовым бойцом". Вообще, я много раз видела документальные фильмы про себя, но художественную ленту – впервые. И поэтому волновалась я очень.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

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