Кардашьян ответила на слухи об отцовстве 15-летнего сына

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Кортни Кардашьян прервала молчание по поводу слухов, что ее 15-летний сын Мэйсон стал отцом. Она уверяет, что все сплетни, которые распространяют СМИ по этой теме, являются лживыми.
В своих соцсетях модель отметила, что старается не уделять внимания всем домыслам вокруг своей семьи и не комментирует различные теории заговора. Однако когда дело касается ее детей, то считает неправильным оставлять это без каких-либо комментариев.
"У Мэйсона нет ребенка. Аккаунт, который претендует на то, чтобы быть его, однозначно таким не является. Он фейковый. Мой сын высоко ценит собственную приватность, и я прошу все медиа пожалуйста будьте к нему уважительными", – обратилась она на своей странице.
Ранее в Сети появились сообщения, что 15-летний Мэйсон стал отцом – у него появилась дочка Пайпер. В качестве подтверждения этих слухов неизвестные даже опубликовали фото ребенка и называли ее внучкой Кардашьян.
К слову, в ноябре 2023 Кортни сама стала матерью в третий раз. Она родила сына от барабанщика Трэвиса Баркера. Малыш стал для нее четвертым ребенком.
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