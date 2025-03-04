Кардашьян ответила на слухи об отцовстве 15-летнего сына

Плодовитостью, как известно, отличаются почти все члены семейства

Кортни Кардашьян прервала молчание по поводу слухов, что ее 15-летний сын Мэйсон стал отцом. Она уверяет, что все сплетни, которые распространяют СМИ по этой теме, являются лживыми.

В своих соцсетях модель отметила, что старается не уделять внимания всем домыслам вокруг своей семьи и не комментирует различные теории заговора. Однако когда дело касается ее детей, то считает неправильным оставлять это без каких-либо комментариев.

"У Мэйсона нет ребенка. Аккаунт, который претендует на то, чтобы быть его, однозначно таким не является. Он фейковый. Мой сын высоко ценит собственную приватность, и я прошу все медиа пожалуйста будьте к нему уважительными", – обратилась она на своей странице.

Ранее в Сети появились сообщения, что 15-летний Мэйсон стал отцом – у него появилась дочка Пайпер. В качестве подтверждения этих слухов неизвестные даже опубликовали фото ребенка и называли ее внучкой Кардашьян.

К слову, в ноябре 2023 Кортни сама стала матерью в третий раз. Она родила сына от барабанщика Трэвиса Баркера. Малыш стал для нее четвертым ребенком.