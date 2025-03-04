"Пошлое кино": Певцов раскритиковал "Чебурашку"

Артист считает, что современное детское кино нельзя показывать младшему поколению

Актер Дмитрий Певцов возмущен ситуацией в российском кинематографе. Он отмечает, что сейчас многие хорошие фильмы не могут выйти в большой прокат, поскольку государство не контролирует кинотеатры. Хотя в совесткое время ситуация была гораздо лучше – тогда власти четко следили за тем, что должны смотреть люди.

Особенно ему не нравится ситуация с детским кинематографом. Певцов уверен, что современные киноделы пользуются популярностью старых советских произведений, создавая новые варианты без какого-либо морально-духовного наполнения.

К примеру, ему пришлась не по душе картина "Финист. Первый богатырь", где, по его мнению, не было ни одного положительного персонажа. Главный герой является зазнайкой и нарциссом, который остается таким до самого конца, а Баба-Яга в фильме "занимается своей гиперсексуальностью".

Также Певцов возмущен современной версией "Чебурашки".

"Да, "Чебурашку" посмотрело огромное количество людей, потому что это Чебурашка. Но это пошлое, а главное, очень вредное кино для детей", – подытожил артист.