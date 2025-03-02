МакSим назвала своим главным "местом силы" храм

На долю певицы выпало много испытаний

Популярная российская исполнительница Марина Абросимова, более известная как МакSим, рассказала, что черпает силы в посещении храмов. Она призналась, что часто бывает в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре, где участвует в богослужениях и помогает в церковных послушаниях.

По словам артистки, пребывание в храме дарит ей ощущение спокойствия и поддержки. Она отметила, что именно там чувствует себя понятой и защищенной.

Кроме того, певица рассказала, что поет в церковном хоре. Это занятие помогает ей обрести внутреннюю гармонию и почувствовать силу веры.

Ранее девушка открыто говорила о сложном периоде в своей жизни. После проблем со здоровьем и лечения от алкогольной зависимости она стремится к духовному восстановлению.

Артистка призналась, что церковь стала для нее настоящим "местом силы", где она находит покой и умиротворение.