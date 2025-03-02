Канделаки призналась в голодании после 16:00

Канделаки призналась в голодании после 16:00
Тина Канделаки. Фото: соцсети
Звезда соблюдает строгий режим

Телеведущая Тина Канделаки не скрывает от публики свои проблемы с весом. Знаменитость признается, что если бы не строгий режим, давно лишилась бы стройной фигуры из-за склонности к полноте. Ради красивого внешнего вида ей приходится много трудится и соблюдать несколько важных правил в питании.

Утро Канделаки начинается с занятий спортом. По ее признанию, это бодрит сильнее кофе, от которого она давно отказалась. Далее ее рацион состоит из трех приемов пищи, но все они вписываются строго до 15-16 часов дня, когда знаменитость ужинает. После этого она голодает.

Тинатин призналась, что ее рацион составляют исключительно здоровые продукты. Это рыба, морепродукты, овощи, полезные крупы и орехи. Вместе с этим она старается каждый день заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Телеведущая говорит, что ей от природы не повезло со стройной фигурой – она генетически склонна к полноте. Именно поэтому ей требуется такой серьезный комплексный подход для того, чтобы избегать лишнего веса в свои 49 лет.

Источник: соцсети

Массовые аресты высокопоставленных военных начались на Украине

Многим ситуация сильно не нравится

"Мы боимся": Каллас сделала истеричное заявление о России

Шеф европейской дипломатии объяснила ситуацию с коалицией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей