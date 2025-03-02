Канделаки призналась в голодании после 16:00

Звезда соблюдает строгий режим

Телеведущая Тина Канделаки не скрывает от публики свои проблемы с весом. Знаменитость признается, что если бы не строгий режим, давно лишилась бы стройной фигуры из-за склонности к полноте. Ради красивого внешнего вида ей приходится много трудится и соблюдать несколько важных правил в питании.

Утро Канделаки начинается с занятий спортом. По ее признанию, это бодрит сильнее кофе, от которого она давно отказалась. Далее ее рацион состоит из трех приемов пищи, но все они вписываются строго до 15-16 часов дня, когда знаменитость ужинает. После этого она голодает.

Тинатин призналась, что ее рацион составляют исключительно здоровые продукты. Это рыба, морепродукты, овощи, полезные крупы и орехи. Вместе с этим она старается каждый день заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Телеведущая говорит, что ей от природы не повезло со стройной фигурой – она генетически склонна к полноте. Именно поэтому ей требуется такой серьезный комплексный подход для того, чтобы избегать лишнего веса в свои 49 лет.